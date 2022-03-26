Хавбек «Осасуны» Гарсия помогает украинским беженцам в Польше: «У нас 5 фур, забитых доверху консервами, одеждой, медикаментами»

Полузащитник «Осасуны» предоставляет гуманитарную помощь украинцам.

28-летний испанец вчера отправился в Варшаву для оказания поддержки беженцам, пересекающим границу Украины с Польшей.

«Сосед рассказал мне, что с двумя друзьями едет в Варшаву с медикаментами, подгузниками, детским питанием. Всего 12 человек.

Футболисты живут как бы в пузыре, но нельзя терять связь с реальностью. Я чувствовал, что должен внести свой вклад.

Из Польши нам сообщили, что самая высокая потребность – в подгузниках, детском питании, консервах, а также лекарствах, перчатках, медицинских принадлежностях.

Также мы привезли фуру одежды, хотя нам сказали, что нужно меньше. У нас пять грузовиков, забитых доверху», – сообщил Гарсия.