Форвард «Велеса» Саркисян назвал Роналду своим кумиром: «Он такой голеадор, все время в штрафной»

Форвард «Велеса» Геворк Саркисян назвал нападающего «МЮ» Криштиану Роналду своим кумиром.
– В детстве у тебя были какие-то футбольные кумиры?
– Да, до сих пор. Он один – это Криштиану.
– Почему?
– Не знаю, мне он очень нравился всегда. И дриблинг, и финты. Я смотрел его нарезки, видеоролики.
Сейчас он играет близко к моей позиции – играет все время в штрафной, такой голеадор. Поэтому да, могу сказать, что он является моим кумиром, – сказал Саркисян.
В 3 матчах после рестарта Олимп-ФНЛ 22-летний воспитанник «Локомотива» забил 2 гола.