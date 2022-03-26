Форвард «Велеса» Саркисян назвал Роналду своим кумиром: «Он такой голеадор, все время в штрафной»

Форвард Геворк Саркисян назвал нападающего «МЮ» своим кумиром.

– В детстве у тебя были какие-то футбольные кумиры?

– Да, до сих пор. Он один – это Криштиану.

– Почему?

– Не знаю, мне он очень нравился всегда. И дриблинг, и финты. Я смотрел его нарезки, видеоролики.

Сейчас он играет близко к моей позиции – играет все время в штрафной, такой голеадор. Поэтому да, могу сказать, что он является моим кумиром, – сказал Саркисян.

В 3 матчах после рестарта 22-летний воспитанник «Локомотива» забил 2 гола.