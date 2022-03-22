Лактионов о переходе Poccии в азиатский футбол: «Это регресс. Сложная ситуация когда-нибудь закончится, мы не должны загонять себя в Азию»

считает, что Россия не должна загонять себя в азиатский футбол.

– Вы семь лет играли в южнокорейских клубах. В последнее время, в связи с отстранением нашей сборной и клубов от турниров УЕФА, все больше и больше начинают говорить о возможном развороте нашего футбола в Азию, о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Имеет ли смысл об этом говорить или для нашего футбола это будет регресс?

– Это будет регресс. Если мы хотим расти, нам нужно стремиться туда, где футбол топ-уровня.

Сегодня мы действительно попали в сложную ситуацию. Но она когда-нибудь закончится, и из нее мы должны выйти с поднятой головой. И мы не должны загонять себя в азиатскую лигу.

– Неизвестно, сколько продлятся эти спортивные санкции. А сборной и клубам необходимо играть не только в России между собой. Чтобы расти профессионально. Международные матчи очень важны. Было ли для вас хоть что-то положительное в азиатском футболе? Может быть, он вам хоть что-то дал?

– Азиатский клубный футбол очень сложно сравнивать с европейским клубным футболом.

Только если такая ситуация с отстранением от турниров будет продолжаться несколько лет. Только тогда можно задуматься о таком решении, – сказал Лактионов, игравший в Южной Корее за «Канвон».