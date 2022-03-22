Клубы РПЛ обсудят идею о едином поставщике формы и общем авиаперевозчике

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У клубов РПЛ могут появиться общий авиаперевозчик и единый технический партнер.

По информации «РБ Спорт», сегодня клубы лиги на общем собрании обсудят возможность введения единого технического партнера и общего авиаперевозчика для всех команд.

Это связано с возможным уходом с российского рынка части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон. Также идея предлагается в связи с ограничениями на перелеты авиакомпаний.

Предлагается проводить тендеры среди поставщиков форм и авиакомпаний.

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