Клубы РПЛ обсудят идею о едином поставщике формы и общем авиаперевозчике

У клубов могут появиться общий авиаперевозчик и единый технический партнер.

По информации «РБ Спорт», сегодня клубы лиги на общем собрании обсудят возможность введения единого технического партнера и общего авиаперевозчика для всех команд.

Это связано с возможным уходом с российского рынка части иностранных экипировщиков, из-за чего у всех клубов уже возникли проблемы с формой на следующий сезон. Также идея предлагается в связи с ограничениями на перелеты авиакомпаний.

Предлагается проводить тендеры среди поставщиков форм и авиакомпаний.