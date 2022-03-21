38-летний Алвес провел 400-й матч за «Барселону» – 4:0 в класико с «Реалом»

Защитник Дани Алвес провел 400-ю игру за «Барселону» во всех турнирах.

38-летний бразилец вышел на замену в матче с «Реалом» (4:0) на 86-й минуте.

Алвес вышел на 16-е место в истории по числу игр за каталонский клуб.

Среди легионеров «Барселоны» он идет вторым после Лионеля Месси (778 матчей) и опережает Хавьера Маскерано (334) и Ивана Ракитича (310).

Алвес вернулся в «Барселону» в ноябре 2021 года. Ранее он выступал за «блауграну» с 2008 по 2016 год.

«Мне не нужна слава. Хочу славы для семьи «Барсы». Хави счастлив