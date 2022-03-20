Моуринью о 3:0 с «Лацио»: «Рома» могла забить больше, отличная игра. Соперник не угрожал нам»

Главный тренер «Ромы» призвал уважать соперника после разгрома «Лацио».

«Волки» победили в матче 30-го тура Серии А со счетом 3:0.

«Отличное выступление. Команда знала, что надо делать, чтобы добиться победы над конкретно этим соперником.

Это был по-настоящему особенный матч, возникло ощущение, будто все, над чем мы работали и к чему готовились, было реализовано.

«Лацио» пытался исправить положение во втором тайме, играл с гордостью команды, участвующей в дерби, но по-настоящему не угрожал нам – и в этом заслуга моих ребят.

Мне не нравится, когда фанаты кричат «оле» при каждом действии, а игроки трактуют это так, будто матч фактически уже закончен, или начинают выпендриваться. Очень важно проявлять уважение. Мы выиграли 3:0, могли забить больше, но крайне важно проявлять к сопернику уважение.

Я знаю, что Абрахам способен играть еще лучше. Сегодня дело было не только в его голах, а еще и в том, как он прессинговал, как боролся, возвращался в защиту, отрабатывал в обороне, чего вообще ни разу не было во время матча с «Витессом». Я многого требую от Тэмми, но лишь потому, что я знаю его способности. Он должен всегда играть с таким отношением к делу.

Я вижу команды, которые идут в четверке, и не могу представить, чтобы какая-то из них выбыла из нее. Есть четыре клуба, которые борются за места с пятого по восьмое, и очевидно, что их потенциал не так велик, как у команд в топ-4. Есть разница между 5-м и 8-м местом, так что мы хотим успешно завершить сезон», – сказал Моуринью DAZN.

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