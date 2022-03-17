Сорокин о легионерах «Краснодара»: «Оставаться или уезжать – личный выбор каждого. Нейтрально отнесся к ситуации»

Защитник рассказал, как отнесся к отъезду легионеров.

– Отток иностранцев вы как восприняли? Легче место в составе будет завоевывать или, наоборот, обидно лишаться такой конкуренции?

– Нейтрально отнесся к ситуации. У каждого свое мнение, своя позиция. Оставаться или уезжать – личный выбор каждого. Как я себя чувствую? Я себя чувствую прекрасно в «Краснодаре». И я уже говорил, что я был готов доказывать свое право на место в составе, даже с иностранцами.

– Иностранцы – игроки и тренеры – как-то попрощались с командой?

– Да, попрощались. И на этом все закончилось, – сказал Сорокин.