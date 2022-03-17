Сорокин о поездке на игру со «Спартаком»: «В 6:30 выехали из Краснодара, в 22:00 были в Москве»

рассказал, как «Краснодар» добирался на гостевой матч со «Спартаком» (2:1).

Защитник южан дал комментарий после игры 21-го тура .

— Каково вам теперь кататься на поездах, пока в Краснодаре не возобновил работу аэропорт?

— Немного непривычно, есть определенные трудности. Но это все временно. Все игроки и тренеры, весь персонал клуба относится к этому спокойно. Воспринимаем это с пониманием. Просто нужно это принять и немного потерпеть.

— А с точки зрения восстановления насколько все сложно?

— Понятно, что непростая поездка в Москву на матч со выдалась, долго добирались. В 6:30 утра в субботу выехали из Краснодара и в 22:00 вечером были в Москве. Было непросто, но, как видите, мы справились.

— Какая теперь у «Краснодара» задача на оставшуюся часть сезона?

— Задачи все те же, они не менялись. Бороться, играть в каждом матче на победу, быть вверху таблицы. Непонятно, что с еврокубками, но задачи остаются прежними.

— На ваш взгляд, может ли еще попасть в еврокубки?

— Конечно, может. Только вопрос по санкциям еще открыт (смеется). А так, конечно, может. Даже должен, – сказал Сорокин.