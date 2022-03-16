Кейн забил 7 голов в 7 последних матчах за «Тоттенхэм». Он делит 2-е место в списке бомбардиров АПЛ с Роналду, Жотой и Мане

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Брайтон Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 7 голов в семи последних матчах за «Тоттенхэм».

Форвард «Тоттенхэма» отличился в матче против «Брайтона» в 27-м туре АПЛ (2:0, второй тайм). Ранее он сделал по дублю в ворота «Манчестер Сити» (3:2) и «Эвертона» (5:0), а также забил «Лидсу» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).

28-летний англичанин забил 12-й гол в этом розыгрыше АПЛ и делит второе место в списке бомбардиров с Криштиану Роналду, Диогу Жотой и Садьо Мане. Лидирует в списке Мохамед Салах, на его счету 20 мячей.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

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