Кейн забил 7 голов в 7 последних матчах за «Тоттенхэм». Он делит 2-е место в списке бомбардиров АПЛ с Роналду, Жотой и Мане

забил 7 голов в семи последних матчах за «Тоттенхэм».

Форвард отличился в матче против в 27-м туре (2:0, второй тайм). Ранее он сделал по дублю в ворота «Манчестер Сити» (3:2) и «Эвертона» (5:0), а также забил «Лидсу» (4:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:3).

28-летний англичанин забил 12-й гол в этом розыгрыше АПЛ и делит второе место в списке бомбардиров с Криштиану Роналду, Диогу Жотой и Садьо Мане. Лидирует в списке Мохамед Салах, на его счету 20 мячей.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.