Невилл о вылете «МЮ» от «Атлетико»: «Ничего неожиданного. Любая приличная, организованная команда обыграет этот «Юнайтед»

высказался о поражении от .

Манкунианцы вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (1:1, 0:1).

«Ничего неожиданного прошлым вечером не было. Любая приличная, организованная, борющаяся команда, скорее всего, обыграет этот «Юнайтед».

Поэтому меня не смогла воодушевить победа над «Тоттенхэмом» в прошлую субботу, потому что такая игра, как против «шпор», привела бы к поражению в матче с сильной командой. До конца мая еще долгий путь», – написал бывший защитник «МЮ» в твиттере.

«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1