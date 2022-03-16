В Бразилии отказались от трансляций РПЛ: «Мы получили очень негативные отзывы от подписчиков»

В Бразилии объяснили, почему отказались от трансляции матчей .

От причинах отказа рассказал менеджер бразильского телеканала BandSports Энрике Мейра.

«В 2022 году мы показали один матч 19-го тура РПЛ, а затем прекратили трансляции турнира.

Мы получили очень негативные отзывы от подписчиков из-за спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ – прим.).

Мы понимаем, что сама лига и игроки ни в чем не виноваты. Наше решение не означает, что мы встаем на чью-либо сторону. Понимаем, что лучше дождаться развития происходящего», – сказал Мейра.