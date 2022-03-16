Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию»

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Трансфер защитника «Ростова» Баштуша в «Арминию» сорвался.

На прошлой неделе 30-летний футболист приостановил контракт с российским клубом.

Анголец планировал перейти в немецкую «Арминию», с которой договорился о контракте на два месяца.

Однако переход не состоялся, так как Бундеслига отказалась заявлять игрока вне регистрационного периода.

Баштуш в этом сезоне провел в РПЛ 14 игр, отметился одним голом. Его статистика – здесь.

Теперь минус 5 легионеров у «Ростова» и минус 2 у «Рубина». В списке покинувших РПЛ почти 30 человек

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