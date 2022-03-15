Бускетс о класико: «Барса» стала сильнее по сравнению с Суперкубком. «Реал» на подъеме после победы над «ПСЖ»

поделился ожиданиями от предстоящего класико с «Реалом».

«Возможно, матч за Суперкубок с «Реалом» состоялся слишком рано для нас, потому что игроки только восстанавливались от травм, только пришел, Обамеянг еще не присоединился к команде.

Сейчас, думаю, «Барса» сильнее. Не знаю, стал ли сильнее, но они точно на подъеме после прохода [ в Лиге чемпионов]. Нас ждет классный матч.

Я жду, что «Реал» будет полон амбиций перед своими болельщиками, обе команды хотят выиграть матч», – сказал Бускетс.