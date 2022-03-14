Георгий Джикия: «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице»

рассказал о ближайших задачах «Спартака».

Защитник красно-белых дал комментарий после матча 21-го тура с «Краснодаром» (1:2).

«Мне кажется, что мы сейчас выглядим более стабильно. Понятное дело, что всегда обидно проигрывать, допуская нелепые ошибки. Надеюсь, в будущем такое не повторится. «Спартак» хочет стабилизировать игру и подняться как можно выше в таблице.

Мы идем от игры к игре, следующий матч у нас с «Нижним Новгородом», будем думать об этом сопернике. Нужно исправить сегодняшние ошибки и идти дальше.

Мы разговариваем со всеми легионерами. Как видите, сегодня все в команде. Всем ребятам большое спасибо за то, что остаются.

Мы ожидали, что «Краснодар» будет играть на контратаках. Свои ошибки сегодня привели к пропущенным голам. А если смотреть на все остальное, больше моментов у «Краснодара» и не было», – сказал Джикия.

У «Спартака» много эмоций, но не хватает системности. Пусть Ваноли учится