Магат возглавил «Герту». Клуб идет предпоследним в Бундеслиге

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Феликс Магат стал новым главным тренером «Герты».

68-летний немец подписал контракт с берлинским клубом до конца сезона.

Магат сменил в «Герте» Тайфуна Коркута, который был уволен накануне после субботнего поражения от «Боруссии» из Менхенгладбаха (0:2).

«Герта» еще не выигрывала в этом году и после 26 туров занимает в Бундеслиге предпоследнее место.

Последним местом работы Магата был китайский «Шаньдун Тайшан», который он покинул в 2017 году.

Ранее он также возглавлял «Баварию», «Вольфсбург» и другие немецкие клубы.

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