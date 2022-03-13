Сперцян о дубле «Спартаку»: «Когда увидел, что нет игрока под стенкой, решил пробить низом. Пенальти? Посмотрел на вратаря в последний момент»

раскрыл секрет голов «Спартаку».

Полузащитник сделал дубль в матче с красно-белыми (2:1) в 21-м туре . 21-летний игрок в начале матча забил ударом со штрафного, послав мяч под стенкой, а в конце второго тайма реализовал пенальти.

«Что касается штрафного, то когда я увидел, что нет игрока под стенкой, сразу решил, что пробью низом.

Эмоции не передать словами, но что нам остается делать, кроме как биться. Мы еще больше сплотились, когда уехали легионеры.

Может быть, сегодня было тяжело держать мяч, потому что это , играем на выезде, качество поля.

По поводу пенальти – я думал, куда буду бить, но мне помогло, что я посмотрел на вратаря в последний момент», – сказал Сперцян.