Суперлига. Чемпионат России среди женских команд. «Зенит» разгромил «Звезду-2005», ЦСКА обыграл «Енисей», «Локомотив» и «Рубин» сыграют в понедельник

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В воскресенье стартовал первый тур женской Суперлиги.

ЦСКА обыграл «Енисей» (2:0), «Зенит» разгромил «Звезду-2005» (4:0), «Ростов» был сильнее клуба «Рязань-ВДВ» (2:0).

В понедельник «Локомотив» примет «Рубин».

Матч «Чертаново» – «Краснодар», назначенный на 13 марта, перенесен на резервную дату.

Суперлига. Чемпионат России среди женских команд

1-й тур

ЦСКА – «Енисей» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ордега (6), 2:0 – Дамьянович (65, с пенальти).

«Ростов» – «Рязань-ВДВ» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Юхаева (8), 2:0 – Скидан (56, автогол).

«Зенит» – «Звезда-2005» – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Якупова (31), 2:0 – Якупова (55), 3:0 – Цыбутович (84), 4:0 – Шестернева (90).

«Локомотив» – «Рубин» – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Суперлиги

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