Модрич еще не подписал новый контракт с «Реалом». Топ-клубы Европы следят за ситуацией

пока не подписал новый контракт с «Реалом».

Как пишет Marca, полузащитник устно договорился с мадридским клубом о продолжении сотрудничества некоторое время назад, однако новое соглашение еще не подписано. Топ-клубы Европы следят за ситуацией вокруг 36-летнего хавбека.

Подписание нового соглашения воспринимается как должное. В «Реале» осознают, какую важную роль играет Модрич в команде.

Футболист хочет остаться в , но необходимые бумаги еще не подписаны. Это и привлекает внимание европейских клубов.

Отмечается, что чемпионат мира, который пройдет в декабре, является важной целью для хорвата. Срок нынешнего соглашения футболиста, который играет за «Реал» с 2012 года, истекает летом.

В этом сезоне хавбек провел 32 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его статистика – здесь.