Эриксен впервые после остановки сердца совершил результативное действие – отдал голевой пас в АПЛ за «Брентфорд»

Теги премьер-лига Англия Бернли Кристиан Эриксен Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

Кристиан Эриксен впервые после остановки сердца совершил результативное действие.

Полузащитник «Брентфорда» сделал результативную передачу в матче 29-го тура АПЛ против «Бернли» (2:0). На 85-й минуте датчанин подачей с левого фланга нашел на дальней штанге Айвена Тоуни, который ударом головой отправил мяч в сетку.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной Дании на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.

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