Эриксен впервые после остановки сердца совершил результативное действие – отдал голевой пас в АПЛ за «Брентфорд»

впервые после остановки сердца совершил результативное действие.

Полузащитник сделал результативную передачу в матче 29-го тура против (2:0). На 85-й минуте датчанин подачей с левого фланга нашел на дальней штанге , который ударом головой отправил мяч в сетку.

Эриксен пережил остановку сердца 12 июня 2021 года – во время матча сборной Дании на Евро-2020. В конце первого тайма матча против Финляндии (0:1) он потерял сознание. Спустя несколько дней ему установили кардиовертер-дефибриллятор.