РФС предлагает снизить налоговую нагрузку на российские клубы. Правительство рассмотрит предложение

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РФС предлагает снизить налоговую нагрузку на российские клубы в качестве мер по поддержке футбола.

Российский футбольный союз направил предложения по мерам экономической поддержки футбола в Правительство РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

Среди ключевых приоритетов:

– существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы;

– стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.

Решения по этим мерам будут приниматься на уровне первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Также отмечается, что это одно из направлений, по которым сейчас идет работа.

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