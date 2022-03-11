Владимир Леонченко: «Локомотив» больше не покупает игроков за десятки миллионов евро, не платит завышенные многомиллионные зарплаты. Смотрим на несколько сезонов вперед»

сообщил, что «Локомотив» продолжает выполнять свою стратегию развития.

«Работа проделана большая, но выполнение стратегии требует времени. Мы не отказываемся от выбранного курса на омоложение состава команды, который на сегодняшний день является одним из самых молодых в .

Мы развиваем игроков, и для своего роста они должны как можно раньше получать игровую практику на высоком профессиональном уровне.

Сделали акцент на улучшение работы нашей академии, воспитанники регулярно выходят на поле в основном составе.

Считаю, что это единственно правильный подход, который позволит заложить фундамент для дальнейшего развития.

«Локомотив» больше не покупает игроков за десятки миллионов евро, не платит завышенные многомиллионные зарплаты.

Мы учитываем не только сиюминутные турнирные задачи, которые никто не отменял, но и перспективы команды, смотрим на несколько сезонов вперед. То, что меняется и оздоравливается, вызывает разные реакции.

Есть очевидные внешние попытки создать вокруг клуба не совсем здоровую атмосферу. Мы это видим и воспринимаем спокойно. Клуб работает как единый и сплоченный коллектив», – заявил генеральный директор московского клуба.