«Футбол – важнейшая составляющая имиджа Донецка. «Аэрофлот» поможет развить нашу академию». Глава ДНР Пушилин о контракте с авиакомпанией

Глава ДНР Пушилин рассказал о сотрудничестве с «Аэрофлотом» в сфере футбола.

– Вы подписали крупное соглашение с «Аэрофлотом», но ведь гражданские самолеты к вам пока не летают?

– Будут летать! Еще как будут! Именно в этом году приступаем к разбору завалов аэропорта, к разминированию – подготовительные работы для восстановления воздушной гавани. А пока «Аэрофлот» поможет развить нашу академию футбола. Что такое футбол для жителей Донецка, думаю, рассказывать не нужно.

– Еще бы! Мы, ростовчане, в прежние времена ездили в Донецк на матчи Лиги Европы. Прекрасная была команда. Да вы ведь и сами не только болельщик, но и футболист.

– Любитель. Но футбол – важнейшая составляющая имиджа Донецка, так всегда было, – сказал Денис Пушилин.