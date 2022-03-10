«Бензема вновь доказал, что он лучший форвард в мире. Пора уже дать ему «Золотой мяч». Куртуа о Кариме

высоко отозвался о нападающем .

Вратарь «Реала» высказался после ответного матча 1/8 финала чемпионов с (3:1), в котором форвард сделал хет-трик.

«Сегодня Бензема вновь доказал, что он лучший нападающий в мире. Пора уже дать ему «Золотой мяч».

На пару с Левандовским Карим – лучший центральный нападающий мира на данный момент. Это превосходный игрок, настоящий капитан. Он принес команде победу своими голами и своим классом.

Если брать оба матча, были отрезки, когда «ПСЖ» комфортно контролировал мяч, но 90 минут на «Бернабеу» – это длинный отрезок», – сказал Куртуа.

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