Судья Бобровский: «Петербург – один из самых красивых и спокойных для жизни городов»

Арбитр Ян Бобровский поделился мнением о жизни в Санкт-Петербурге.

«В Санкт-Петербурге прошло мое детство, я там родился, и конечно, как и все петербуржцы, обожаю этот город. Мне посчастливилось побывать во многих городах России и Европы, есть с чем сравнивать. Даже если отбросить то, что это моя родина, то действительно есть, чем гордиться, этот город один из самых красивых и спокойных для жизни.

А по поводу времени в , можно сказать, что футбольное воспитание я получил в школе «Смена» и далее был дублирующий состав. Наверное, были шансы попробовать закрепиться, но какое-то раздолбайство [не дало это сделать].

В то время все мы были молодыми парнями, пришел успех в сборной, голова чуть-чуть закружилась и планку требований к себе чуть снизил, не воспользовался теми шансами, которые были, – сказал Бобровский.