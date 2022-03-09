Судья Бобровский о крушении «Невского экспресса»: «Первая мысль – теракт. Хлопок, непонятно, что случилось, остановились, свет погас»

Арбитр Ян Бобровский поделился воспоминаниями о крушении «Невского экспресса».

«Скажу честно, первое время было неприятно на поездах ездить. Все привыкли уже, что появились быстрые поезда, это был «Невский экспресс». А «Сапсан» в этот день отправился первый раз в тестовом режиме, и мы как раз обсуждали, что будем еще быстрее добираться. Со мной ехали из Москвы ребята 1992 года, я их уговорил на этот поезд сесть. Слава богу, все живы-здоровы.

Хорошо помню, как мы сидели в вагоне-ресторане, перекусили и пошли в свой вагон, он был первым после локомотива. За соседним столом сидел человек, довольно известный в Санкт-Петербурге, он погиб. Мы вместе встали и разошлись, эта картина потом стояла перед глазами.

Хлопок, непонятно, что случилось. Остановились, вокруг темнота, свет погас. Почему-то первая мысль сразу, что это теракт. Прилив адреналина и ничего не понимаешь. Только потом, спустя некоторое время, когда пришла женщина, вся обмотанная и с кровавыми следами, сказала, что в конце беда. Собрали скатерти со столов (наволочек и одеял не было, потому что сидячие вагоны) и понесли в конец поезда, а там перевернутые вагоны.

Нас забрал как раз тот самый тестовый «Сапсан», мы туда пересели, доехали. Где-то в три часа ночи вернулся в Питер и ту ночь не спал. Конечно, было не по себе. Слава богу, было очень темно и ничего конкретного не было видно. Может быть, так лучше. Лучше не видеть, что было там, в последних вагонах.

Наверное, все испытывали некое чувство в тот момент, когда проходит встречный поезд, особенно на большой скорости. В этот момент есть всегда какие-то флэшбэки, – сказал Бобровский.

Крушение скоростного поезда «Невский экспресс» произошло 27 ноября 2009 года на 285-м километре линии Санкт-Петербург – Москва. В результате происшествия 28 человек погибли, еще 132 получили ранения. Согласно официальной версии, крушение явилось результатом теракта.