Арбитр Бобровский: «Мы в судействе под большим гнетом, но когда за мной правда, я это чувствую и от выкриков со стадиона даже кайфую»

Арбитр Ян Бобровский заявил, что судьи находятся под большим гнетом.

«В принципе, я и раньше понимал, что мы в судействе находимся под большим гнетом, но честно говоря, мой характер хорошо под это дело подходит. Когда за мной правда, я это чувствую и от этих выкриков со стадиона даже кайфую. По крайней мере, на меня это не действует негативно, и я нахожусь в своей тарелке.

Безусловно, у меня есть учителя и наставники в Санкт-Петербурге, в нашей Ленинградской коллегии судей. Не хочу называть никаких фамилий, чтобы никого не обидеть. Они знают, что я им очень сильно благодарен и всегда подсказывают. Я могу им позвонить, посоветоваться. Большое спасибо им за это.

В принципе, у нас в судейской семье так принято, что мы не одни, всегда можем и действующим, и старшим товарищам, коллегам, инспекторам позвонить, посоветоваться, и нас поддержат», – сказал Бобровский.