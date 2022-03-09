Глава судей Перейра: «Я уехал из Москвы по семейным причинам. У меня есть опыт удаленной работы, проблем с этим не будет»

рассказал о причинах отъезда из России.

На этой неделе стало известно, что глава департамента судейства уехал в Португалию.

– Я уехал из Москвы по семейным причинам. Когда я вернусь? Мое возвращение зависит от развития сложившейся ситуации. У меня есть опыт удаленной работы, так что с этим никаких проблем не возникнет. У нас был подобный опыт в Чехии во время пандемии коронавируса.

– Могут ли иностранцы покинуть Судейско-экспертную комиссию?

– Что касается ЭСК, я не слышал, чтобы РФС анонсировал или планировал какие-то изменения, – сказал Перейра.