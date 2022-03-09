Хави: «Победа в Лиге Европы – цель «Барселоны», но я не считаю нас одним из фаворитов»

Хави оценил шансы «Барселоны» выиграть Лигу Европы в этом сезоне.
«Я не считаю нас одним из фаворитов. Мы никогда не выигрывали этот турнир. «Севилья» – более явный фаворит.
Мы один из претендентов и должны доказать это на поле. «Барселона» полна энтузиазма. Каждый матч для нас – это экзамен, но мы еще ничего не добились. Нужно продолжать работать.
Перед нами стоят две задачи. Первая – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем достичь этого победой в Лиге Европы или успешным выступлением в Ла Лиге.
Победа в ЛЕ – наша мечта, но выступление в Ла Лиге показывает твое место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах», – сказал Хави.