Хави: «Победа в Лиге Европы – цель «Барселоны», но я не считаю нас одним из фаворитов»

оценил шансы «Барселоны» выиграть Лигу Европы в этом сезоне.

«Я не считаю нас одним из фаворитов. Мы никогда не выигрывали этот турнир. – более явный фаворит.

Мы один из претендентов и должны доказать это на поле. полна энтузиазма. Каждый матч для нас – это экзамен, но мы еще ничего не добились. Нужно продолжать работать.

Перед нами стоят две задачи. Первая – пробиться в Лигу чемпионов. Мы можем достичь этого победой в или успешным выступлением в Ла Лиге.

Победа в ЛЕ – наша мечта, но выступление в Ла Лиге показывает твое место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах», – сказал Хави.