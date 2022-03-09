Рэшфорда не вызовут в сборную Англии на ближайшие матчи. Форвард «МЮ» может пропустить ЧМ-2022

может потерять место в составе сборной Англии.

В марте команда проведет два товарищеских матча, и форварда , скорее всего, не пригласят для подготовки к ним.

В нынешнем сезоне нападающий не имеет твердого места в стартовом составе клуба. В 11 последних играх он лишь дважды выходил на поле с первых минут.

По данным ESPN, главный тренер английской сборной , вероятно, не будет отказываться от своей практики вызывать в команду только тех игроков, которые имеют регулярную практику в своих клубах.

Если Рэшфорд так и не вернется в сборную к матчам, которые пройдут в июне и сентябре, он не сыграет на в Катаре.