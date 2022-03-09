Рэшфорда не вызовут в сборную Англии на ближайшие матчи. Форвард «МЮ» может пропустить ЧМ-2022

Маркус Рэшфорд может потерять место в составе сборной Англии.
В марте команда проведет два товарищеских матча, и форварда «Манчестер Юнайтед», скорее всего, не пригласят для подготовки к ним.
В нынешнем сезоне нападающий не имеет твердого места в стартовом составе клуба. В 11 последних играх он лишь дважды выходил на поле с первых минут.
По данным ESPN, главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт, вероятно, не будет отказываться от своей практики вызывать в команду только тех игроков, которые имеют регулярную практику в своих клубах.
Если Рэшфорд так и не вернется в сборную к матчам, которые пройдут в июне и сентябре, он не сыграет на ЧМ-2022 в Катаре.