Массимо Каррера: «Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, между «Спартаком» и «Сочи» будет борьба за 4-е»

Массимо Каррера спрогнозировал итоговую турнирную таблицу РПЛ.
– Массимо, как будет выглядеть турнирная таблица РПЛ в конце сезона?
– «Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, на третьем месте расположится «Динамо». Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», – сказал Каррера.
После 20 туров чемпионата на первом месте идет «Зенит» с 44 очками, второе место занимает «Динамо», набравшее 39 баллов. «Сочи» с 37 баллами идет третьим, ЦСКА занимает 4-е место с 36 очками. «Спартак», набравший 26 баллов, идет на девятом месте.