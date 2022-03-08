Массимо Каррера: «Зенит» точно станет чемпионом. Второе место займет ЦСКА, между «Спартаком» и «Сочи» будет борьба за 4-е»

Массимо Каррера спрогнозировал итоговую турнирную таблицу .

– Массимо, как будет выглядеть турнирная таблица РПЛ в конце сезона?

– точно станет чемпионом. Второе место займет , на третьем месте расположится . Будет борьба за 4-е место в таблице между «Сочи» и «Спартаком», – сказал Каррера.

После 20 туров чемпионата на первом месте идет «Зенит» с 44 очками, второе место занимает «Динамо», набравшее 39 баллов. «Сочи» с 37 баллами идет третьим, ЦСКА занимает 4-е место с 36 очками. , набравший 26 баллов, идет на девятом месте.