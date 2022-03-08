Терюшков о легионерах «Химок»: «Пока все готовы играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей»

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Роман Терюшков заявил, что никто из легионеров пока не собирается покидать «Химки».

Вчера ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

– У нас все пока спокойно, легионеры не уходят Но подчеркиваю, что пока. В голову залезть мы не можем.

Все тренируются, все выражают готовность играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей.

У нас сейчас никаких вопросов в этом плане нет, все ребята профессионально исполняют свои контракты. Но ситуация быстро меняется. Мы понимаем, что игроки могут попросить воспользоваться этим пунктом ФИФА.

– А с Дагерстолем какая ситуация?

– У него была красная карточка, он попросился отдохнуть. Он не просил приостановить контракт, – сказал Терюшков.

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