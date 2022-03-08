Терюшков о легионерах «Химок»: «Пока все готовы играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей»

Роман Терюшков заявил, что никто из легионеров пока не собирается покидать .

Вчера ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона.

– У нас все пока спокойно, легионеры не уходят Но подчеркиваю, что пока. В голову залезть мы не можем.

Все тренируются, все выражают готовность играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей.

У нас сейчас никаких вопросов в этом плане нет, все ребята профессионально исполняют свои контракты. Но ситуация быстро меняется. Мы понимаем, что игроки могут попросить воспользоваться этим пунктом ФИФА.

– А с Дагерстолем какая ситуация?

– У него была красная карточка, он попросился отдохнуть. Он не просил приостановить контракт, – сказал Терюшков.