Терюшков о легионерах «Химок»: «Пока все готовы играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей»

Роман Терюшков заявил, что никто из легионеров пока не собирается покидать «Химки».
Вчера ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими клубами в одностороннем порядке до конца сезона.
– У нас все пока спокойно, легионеры не уходят Но подчеркиваю, что пока. В голову залезть мы не можем.
Все тренируются, все выражают готовность играть дальше. Понятно, что эта истерия будет развиваться по нарастающей.
У нас сейчас никаких вопросов в этом плане нет, все ребята профессионально исполняют свои контракты. Но ситуация быстро меняется. Мы понимаем, что игроки могут попросить воспользоваться этим пунктом ФИФА.
– А с Дагерстолем какая ситуация?
– У него была красная карточка, он попросился отдохнуть. Он не просил приостановить контракт, – сказал Терюшков.