Габриэль Батистута: «Думаю, ЛЧ снова выиграет английская команда. Они на шаг впереди остальных»

Габриэль Батистута считает, что Лигу чемпионов в этом сезоне выиграет английская команда.
О борьбе за скудетто
«Это будет хорошая борьба, я не исключаю никого, даже «Ювентус». Много очков потеряно и нет команды, которая бы выигрывала все матчи. Нет команды, которая бы отличалась стабильностью и убила интригу в чемпионате».
О Лиге чемпионов
«Я считаю, что трофей Лиги чемпионов снова окажется в Англии. Хотя в футболе никогда не знаешь наверняка. В данный момент английские команды на шаг впереди остальных», – сказал Батистута.