Матыцин о помощи лигам с отъездом легионеров: «РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом. Находимся в процессе консультаций»

Олег Матыцин высказался относительно отъезда иностранных игроков из и .

– Вы помогаете РПЛ и КХЛ в вопросе отъезда легионеров из России?

– и РПЛ обладают достаточным ресурсом: и юридическим, и финансовым.

Мы, безусловно, находимся в процессе консультаций, потому что для нас эти соревнования являются частью спортивной политики в России.

Конечно, мы вместе находим решение, оказываем содействие, – заявил министр спорта РФ.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти