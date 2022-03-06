Матыцин о помощи лигам с отъездом легионеров: «РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом. Находимся в процессе консультаций»

Олег Матыцин высказался относительно отъезда иностранных игроков из РПЛ и КХЛ.
– Вы помогаете РПЛ и КХЛ в вопросе отъезда легионеров из России?
– РФС и РПЛ обладают достаточным ресурсом: и юридическим, и финансовым.
Мы, безусловно, находимся в процессе консультаций, потому что для нас эти соревнования являются частью спортивной политики в России.
Конечно, мы вместе находим решение, оказываем содействие, – заявил министр спорта РФ.
РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти