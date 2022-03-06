Нагельсманн об 1:1 с «Байером»: «У «Баварии» не ладилось с последним пасом, не хватало остроты»

Главный тренер «Баварии» оценил ничью с (1:1) в Бундеслиге.

«Сегодня у нас не ладилось с последним пасом, поэтому не все атаки доводились до ума. Во втором тайме «Байер» играл очень агрессивно и выжидал, чтобы проводить контратаки. Против такой тактики нужно всегда быть внимательным. В целом нам немного не хватало остроты. Ничья – закономерный результат.

Автогол Томаса [Мюллера] показывает, что такое может случаться даже с лучшими игроками. К сожалению, такое бывает.

У нас было много ситуаций, когда мы принимали неправильные решения, например, отдавали пас назад или вперед. Мы часто выбирали более смелые варианты, так как игроки «Баварии» верят в свои возможности, поэтому и делают такие передачи. Конечно, это хорошо, но мы должны принимать верные решения чаще», – сказал Нагельсманн.