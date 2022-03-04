Лоськов о 0:4 с «Енисеем»: «Локомотиву» этот матч нужно забыть и идти дальше»

высказался о разгромном поражении в матче с .

«Локомотив» уступил со счетом 0:4 в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Хотел бы поздравить команду «Енисей» с заслуженной победой, они проходят дальше.

Жаль, конечно, что мы выпали из этого турнира. Теперь у нас впереди чемпионат, другой турнир. Игра будет уже в воскресенье, 6 числа, будем готовиться к ней.

Этот матч нужно забыть, работать над ошибками и двигаться дальше», – сказал исполняющий обязанности главного тренера команды.

«Енисей» с защитником-акробатом снес «Локо», «Зенит» разбил «КАМАЗ» 6:0 – в Кубке России много разгромов