Тухель о 3:2 с «Лутоном»: «Было непросто сконцентрироваться на футболе из-за информационной шумихи»

подвел итоги игры с (3:2).

Главный тренер «Челси» высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

«Нам пришлось нелегко после финала [Кубка лиги] на «Уэмбли». Игроки получили день отдыха, но после него нам необходимо было переключиться и настроиться на новые вызовы в другом турнире. Сегодня у нас было много перестановок, и в отсутствие некоторых защитников на поле был совершенно новый состав.

В последние дни, а в особенности сегодня, вокруг клуба было слишком много информационной шумихи [о продаже], поэтому нам было непросто сконцентрироваться на футболе. Мы пропустили в самом начале встречи, но после этого имели серьезные шансы не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Тем не менее мы снова пропустили перед перерывом и на второй тайм выходили в положении отстающих. После этого мы давили на соперника, не теряя терпения, и заслуженно победили. Я благодарен команде. Мы не тешили себя излишними ожиданиями и отнеслись к этому матчу максимально серьезно», – сказал Тухель.

«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»