Терри об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман»

Джон Терри отреагировал на решение Романа Абрамовича о продаже «Челси».
«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», – написал экс-защитник лондонского клуба в комментариях к заявлению бизнесмена.
Абрамович объявил, что продаст «Челси». Он простил клубу долг в 1,51 млрд фунтов, а весь чистый доход от продажи Абрамович направит в благотворительный фонд, который будет создан в интересах всех пострадавших на Украине.
Фото: скриншот из инстаграма «Челси»
«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»