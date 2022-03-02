Терри об Абрамовиче: «Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман»

отреагировал на решение о продаже .

«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», – написал экс-защитник лондонского клуба в комментариях к заявлению бизнесмена.

Абрамович объявил, что продаст «Челси». Он простил клубу долг в 1,51 млрд фунтов, а весь чистый доход от продажи Абрамович направит в благотворительный фонд, который будет создан в интересах всех пострадавших на Украине.

Фото: скриншот из инстаграма «Челси»

«Мне больно расставаться с клубом вот так». Уже исторические слова Абрамовича о продаже «Челси»