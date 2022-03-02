Игуаин о критике: «Я 15 лет провел в лучших клубах мира, забил более 300 голов, сыграл на трех ЧМ. Как на меня могут повлиять слова человека, не знающего, что ему делать со своей жизнью?»

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Гонсало Игуаин рассказал, как справляется с критикой.

– Что вы делаете, чтобы стать невосприимчивым к критике?

– Ты адаптируешься, иначе тебе придется уйти. Футболиста больше критикуют, чем хвалят. 

В моей жизни был момент, когда я страдал, но когда ты уже адаптируешься, это не значит, что ты становишься невосприимчивым, потому что критика всегда причиняет боль, но она причиняет боль по-другому. Когда ты взрослеешь, ты понимаешь, от кого она исходит и с какой целью это говорят. Ты начинаешь воспринимать критику по-другому.

Я играл в течение 15 лет в лучших командах мира, забил более 300 голов, играл на трех чемпионатах мира и четырех Кубках Америки. Как на меня могут повлиять слова человека, не знающего, что ему делать со своей жизнью, и вымещающего свое разочарование на мне? Наоборот, я смеюсь, – сказал Игуаин.

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