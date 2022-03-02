Дмитрий Тарасов: «У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается на россиян ежесекундно»

высказался о ситуации в мире.

«Мне есть, что сказать. Я не боюсь и как любой гражданин имею свое видение на все. Начну с главного: Моя семья – моя опора. 🙏🏻

И это не просто слова. Каждый раз, когда возвращаюсь домой с тренировки, за порогом остается всякая усталость – и меня встречают самые дорогие люди в жизни.

Сейчас я особенно понимаю ценность семьи для человека. Скажу с полной уверенностью: я готов защищать родных всеми силами, как это сделает любой защитник любой страны. Я готов – как минимум – ограничить свою семью от негатива!

Как максимум – обнять всех жителей своей страны (а она достаточно многонациональна) и сказать: «Все будет хорошо! Мы выберемся!»

Ведь моя страна – такая же семья. Я в ней родился. У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. На людей, у которых есть много друзей разной национальности, – и у меня тоже.

Как русский спортсмен, друг, россиянин, муж отец, мне хочется подарить моей семье МИР! Ковид научил нас ценить здоровье, а ситуация ныне – жизнь на всей Земле», – написал в инстаграме экс-игрок «Локомотива» и «Рубина».