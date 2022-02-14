Клеман о Головине: «Доволен его возвращением на поле. Он очень хорошо работал на тренировках»

Теги Монако лига 1 Франция Филипп Клеман Александр Головин Футбол

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман после матча Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0) высказался об игре полузащитника Александра Головина, вышедшего на замену на 56-й минуте.

Россиянин принял участие в матче чемпионата Франции впервые за два месяца.

– В начале второго тайма вы сделали сразу три замены…

– Травмированные игроки вернулись в строй, и некоторым из них нужно давать шанс проявить себя. Я сделал ранние замены, пытаясь изменить ход матча.

Я доволен возвращением Голо. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому он заслужил выход на поле. Но сегодня он мог сыграть не более 30-35 минут, –  сказал Клеман.

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