Клеман о Головине: «Доволен его возвращением на поле. Он очень хорошо работал на тренировках»

Главный тренер Филипп Клеман после матча Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0) высказался об игре полузащитника , вышедшего на замену на 56-й минуте.

Россиянин принял участие в матче чемпионата Франции впервые за два месяца.

– В начале второго тайма вы сделали сразу три замены…

– Травмированные игроки вернулись в строй, и некоторым из них нужно давать шанс проявить себя. Я сделал ранние замены, пытаясь изменить ход матча.

Я доволен возвращением Голо. Он очень хорошо работал на тренировках в течение последних нескольких дней, поэтому он заслужил выход на поле. Но сегодня он мог сыграть не более 30-35 минут, – сказал Клеман.