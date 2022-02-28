Гвардиола о командах, атакующих в матчах с «Сити»: «Ливерпуль», «Брайтон», иногда «Арсенал». Еще «Астон Вилла» и «Лидс», остальные сидят в обороне»

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Пеп Гвардиола назвал английские команды, которые атакуют в матчах против «Манчестер Сити».

«Может быть, мы способствуем этому, но [обороняется] большинство из них, кроме «Ливерпуля», «Брайтона», иногда «Арсенала»... Дайте подумать, может, я кого-то забыл.

«Астон Вилла», там нам тоже пришлось поиграть. Были моменты, когда они атаковали, но в основном, когда у нас хороший состав, они сидят в обороне.

Еще «Лидс». Остальные отсиживаются. Честно, я не говорю, что это неправильно. Каждый тренер, каждая команда может делать все, что захочет», – сказал Гвардиола.

 

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