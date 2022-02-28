Гвардиола о командах, атакующих в матчах с «Сити»: «Ливерпуль», «Брайтон», иногда «Арсенал». Еще «Астон Вилла» и «Лидс», остальные сидят в обороне»

назвал английские команды, которые атакуют в матчах против .

«Может быть, мы способствуем этому, но [обороняется] большинство из них, кроме , «Брайтона», иногда ... Дайте подумать, может, я кого-то забыл.

«Астон Вилла», там нам тоже пришлось поиграть. Были моменты, когда они атаковали, но в основном, когда у нас хороший состав, они сидят в обороне.

Еще . Остальные отсиживаются. Честно, я не говорю, что это неправильно. Каждый тренер, каждая команда может делать все, что захочет», – сказал Гвардиола.