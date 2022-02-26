Бьелса близок к увольнению из «Лидса» после 4 поражений подряд с общим счетом 2:17

Теги премьер-лига Англия Лидс Марсело Бьелса Джесси Марш Футбол

Марсело Бьелса близок к увольнению с должности главного тренера «Лидса».

По сведениям The Athletic, положение аргентинца было шатким еще после того, как команда проиграла «Ливерпулю» (0:6) в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Сегодня же «Лидс» вновь уступил – «Тоттенхэму» (0:4) в 27-м туре чемпионата Англии.

Фаворитом на замену Бьелсе называется Джесси Марш, в декабре уволенный из «Лейпцига».

В настоящий момент «Лидс» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 23 очками. Команда проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17.

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные