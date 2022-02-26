Бьелса близок к увольнению из «Лидса» после 4 поражений подряд с общим счетом 2:17

близок к увольнению с должности главного тренера «Лидса».

По сведениям The Athletic, положение аргентинца было шатким еще после того, как команда проиграла «Ливерпулю» (0:6) в перенесенном матче 19-го тура АПЛ. Сегодня же «Лидс» вновь уступил – «Тоттенхэму» (0:4) в 27-м туре чемпионата Англии.

Фаворитом на замену Бьелсе называется , в декабре уволенный из «Лейпцига».

В настоящий момент занимает 16-е место в таблице с 23 очками. Команда проиграла 4 матча подряд с общим счетом 2:17.