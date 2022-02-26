Конте после 4:0 с «Лидсом»: «Соперник должен понимать, что «Тоттенхэм» на поле не ради удовольствия, а ради очков. Мои команды не «мягкие»

рассказал о своем стремлении добиваться побед с .

«Шпоры» под руководством итальянского тренера разгромили (4:0) в 27-м туре . До этого у лондонцев было 4 поражения в 5 матчах чемпионата.

«Я увидел страсть и желание бороться в каждом эпизоде матча. Игроки бились на протяжении игры, и я был рад это видеть.

Эта победа должна стать для нас отправной точкой. Если мы хотим на что-то претендовать и что-то построить, мало играть в футбол и наслаждаться им – надо побеждать. А для того, чтобы побеждать, следует совмещать качественную игру со страстью.

Соперник должен понимать, что мы на поле не просто ради удовольствия, а для того, чтобы набрать очки.

Мои команды не «мягкие». Мои команды должны быть сильными. Я здесь не только для того, чтобы получать удовольствие от футбола, я хочу стать важным человеком для этого клуба. Я хочу, чтобы мы боролись за что-то. И я хочу, чтобы это было понятно всем вокруг», – сказал Конте.