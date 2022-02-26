Воронина и Ордеца не будет на матче «Динамо» с «Химками»

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Андрея Воронина не будет в тренерском штабе «Динамо» на матче с «Химками».

По информации «РБ Спорт», речь о разрыве контракта с украинским специалистом пока не идет, но в данный момент неизвестно, вернется ли Воронин в тренерский штаб Сандро Шварца. 

Кроме того, в игре не примет участия защитник Иван Ордец.

«Защитник Гильермо Варела и форвард Клинтон Н’Жи пропускают матч по решению медицинского штаба команды.

Тренер Андрей Воронин и защитник Иван Ордец также не примут участия в матче с «Химками». Дополнительные пояснения по поводу их отсутствия считаем излишними: понятно, что в сложившихся обстоятельствах их мысли сейчас о другом», – сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Химки» – «Динамо» состоится сегодня, 26 февраля. Начало – в 14:00 по московскому времени.

 

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