Почеттино о переносе финала ЛЧ в Париж: «Дополнительная мотивация. Мы очень воодушевлены»

рад переносу финала из Санкт-Петербурга в Париж.

«Это дополнительная мотивация, мы очень воодушевлены. Мы уже играли в финале Лиги чемпионов, и это что-то невероятное. Но, чтобы сыграть в этом матче, предстоит хорошо поработать.

Парижане будут счастливы увидеть в финале, и без разницы, в каком европейском городе пройдет матч. Да, теперь он будет в Париже, но ощущения были бы такими же в любом городе», – сказал тренер «ПСЖ».

Первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» парижане выиграли со счетом 1:0. Ответный матч состоится 9 марта.

Сегодня УЕФА объявил о переносе финала Лиги чемпионов. Матч пройдет на «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени 28 мая. Изначально финал турнира должен был пройти на «Газпром Арене».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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