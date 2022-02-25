Пеллегрини о 0:0: «Бетис» применил чуть более оборонительную тактику, но «Зенит» не создавал серьезных моментов»

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Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал о тактике после ничьей с «Зенитом» (0:0).

Испанский и российский клубы провели ответный стыковой матч Лиги Европы за выход в 1/8 финала (первая игра – 3:2).

– Это была не самая атакующая версия «Бетиса».

– Может быть. Мы не всегда можем играть одинаково. В первой игре мы победили, сегодня применили чуть больше оборонительную тактику. Но «Бетис» должен уметь обороняться.

Повторюсь, против нас играл соперник уровня Лиги чемпионов. У них было владение мячом, но они не создавали серьезных моментов.

У нас тоже были отличные моменты. Против соперника такого серьезного уровня мы показали силу. В России у нас, наоборот, было больше моментов, – приводит слова Пеллегрини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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