Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб пытался подписать Лаутаро, Влаховича и Локателли

Рамон Планес рассказал, что «Барселона» пыталась подписать трех футболистов из Серии А.
«Лаутаро Мартинес был очень, очень близок [к переходу]. Ситуация изменилась в связи с коронавирусом. Мы провели много встреч с его агентами и директорами «Интера» до пандемии, которая изменила футбол в экономическом плане.
Влахович очень силен. Мы хотели арендовать его два года назад.
Локателли – идеальный игрок для «Барселоны», но «Ювентус» – важный клуб, и в итоге у нас не получилось его подписать», – сказал бывший директор «Барсы» в интервью Sky Sports.