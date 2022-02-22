Экс-директор «Барсы» рассказал, что клуб пытался подписать Лаутаро, Влаховича и Локателли

рассказал, что пыталась подписать трех футболистов из Серии А.

« был очень, очень близок [к переходу]. Ситуация изменилась в связи с коронавирусом. Мы провели много встреч с его агентами и директорами до пандемии, которая изменила футбол в экономическом плане.

Влахович очень силен. Мы хотели арендовать его два года назад.

Локателли – идеальный игрок для «Барселоны», но – важный клуб, и в итоге у нас не получилось его подписать», – сказал бывший директор «Барсы» в интервью Sky Sports.