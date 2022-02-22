Габулов об увольнении Черевченко: «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Решение взвешенное»

Владимир Габулов прокомментировал второе за сезон увольнение Игоря Черевченко из «Химок».
«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным.
До рестарта чемпионата остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждет тяжелый финиш сезона.
Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», – сказал генеральный директор «Химок».
В этом сезоне «Химки» уже увольняли Черевченко, это произошло 25 октября. Меньше чем через месяц тренер вернулся в команду.
Ранее стало известно, что Черевченко в подмосковном клубе может сменить Сергей Юран, возглавляющий «СКА Хабаровск».