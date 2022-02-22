Габулов об увольнении Черевченко: «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Решение взвешенное»

прокомментировал второе за сезон увольнение из «Химок».

«Благодарим Игоря Геннадьевича и тренерский штаб за совместную работу. Это было тяжелое решение, но оно было взвешенным.

До рестарта чемпионата остается мало времени, в данный момент «Химкам» необходим новый эмоциональный всплеск. Команду ждет тяжелый финиш сезона.

Надеемся, что работа, которую проделал Игорь Геннадьевич со своим тренерским штабом, поможет команде в чемпионате», – сказал генеральный директор «Химок».

В этом сезоне уже увольняли Черевченко, это произошло 25 октября. Меньше чем через месяц тренер вернулся в команду.

Ранее стало известно, что Черевченко в подмосковном клубе может сменить , возглавляющий «СКА Хабаровск».