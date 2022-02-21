Тренер «Лилля» перед «Челси»: «Никто не думал, что мы выиграем группу ЛЧ. Матч с чемпионом – тяжелое испытание»

Главный тренер «Лилля» высказался перед матчем с «Челси».

«У нас был тяжелый старт в , никто не думал, что мы выиграем группу в итоге. Но мы превзошли ожидания. Матч против действующего чемпиона будет дополнительным шагом для нас. Это очень тяжелое испытание.

Наши игроки привыкли к матчам такого уровня, у них богатый опыт. Мы хорошо подготовились, но теперь осталось сыграть. Надо помнить, за счет чего мы дошли до этой стадии, и сыграть так, как умеем», – заявил Гурвеннек.

Матч между и «Челси» пройдет 22 февраля, начало – в 23:00 по московскому времени.