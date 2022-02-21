Артета об Эдегоре: «Он будет топовым игроком, топовым. Все, что делает Мартин, направлено на то, чтобы стать лучше»

оценил игру полузащитника .

«Он с нами достаточный срок, чтобы оценить то, что Мартин может привнести в клуб.

У нас не было сомнений. Клуб блестяще оформил его трансфер. Мартин был рад присоединиться к нам, потому что хорошо провел здесь время, он чувствовал, что его ценят, ему нравилось то, что мы делаем, у него была действительно хорошая связь с игроками и болельщиками.

Он хотел быть частью проекта. С тех пор он становится все лучше и лучше, и я не удивлен.

То, как он живет своей профессией, то, как ему нравится играть в футбол, и все, что он делает, направлено на то, чтобы стать лучше.

Ему все еще есть куда расти. Он хочет этого сильнее, чем все остальные на поле, каждый день. Он будет топовым игроком, топовым», – сказал главный тренер .